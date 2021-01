Four Seasons kehrt mit einem von Jean-Michel Gathy völlig neu entworfenen Ruhepol direkt am Fluss in die thailändische Hauptstadt zurück. Zum Hotel gehören mehrere Dining- und Bar-Angebote, ein urbanes Wellnesscenter, lichtdurchflutete Veranstaltungsräume und großzügige AußenanlagenÜber dem imposanten Chao Phraya-Fluss inmitten von Bangkoks Kreativbezirk erhebt sich eine Reihe von stufenförmig angelegten Gebäuden, verbunden durch mehrere In- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...