The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.01.2021ISIN NameDE000LB09M43 LBBW REP BOA 16/21DE000LB09M27 LBBW LHA BOA 16/21DE000LB0VP89 LBBW ALV BOANL SZ P13/21DE000LB0VPA7 LBBW DAI BOANL SZ P 13/21DE000LB0YJT4 LBBW BOA PF 14/21DE000LB0YJK3 LBBW HEI BOA SZ 14/21DE000LB0YJH9 LBBW ARRB BOA SZ 14/21DE000LB09M35 LBBW HLBN BOAP 16/21DE000LB09M19 LBBW BMW BOAP 16/21DE000LB09MV2 LBBW VOW3 BOAP 16/21US05252ABK60 A.N.Z. BKG GRP 2021 144ADE000LB0VPC3 LBBW VOW3 BOANL SZ P13/21DE000LB06D13 LBBW DL MSF BOAP 15/21DE000LB1B084 LBBW REP BOA 16/21DE000LB06ET9 LBBW GEC BOA FLT P 15/21DE000LB06D05 LBBW DL BMW BOAP 15/21DE000LB06CQ9 LBBW VOW3 BOAP 15/21DE000LB00C51 LBBW LHA BOA 14/21DE000LB0YVV5 LBBW LHA BOA SZ 14/21DE000LB09M50 LBBW R6C BOAP 16/21DE000A14J033 F.E.IN GMBH NK 15/21DE000A14J041 SAH INVEST NK 15/21DE000NLB2SK4 NORDLB 2 PH.BD. 01/18US05252BBK44 A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGSDE000LB06E20 LBBW DL BMW BOAP 16/21FR0010989087 CA HOME LOAN SFH 11/21MTNDE000LB06D70 LBBW DL BOA PF P 15/21DE000LB06E12 LBBW DL BOA PF P 16/21DE000LB06GK3 LBBW R6C BOA FLT P 16/21DE000LB06F86 LBBW R6C BOA SZ P 16/21XS1342818470 TORONTO-DOM. BK 16/21DE000LB06F78 LBBW HLBN BOA SZ P 16/21DE000LB06F60 LBBW BMW BOA SZ P 16/21DE000A169G07 DAIMLER AG.MTN 16/21DE000LB00MC1 LBBW DL LHA BOA 15/21DE000DG4T9C7 DZ BANK IS.A711XS2026568381 ASIAN DEV.BK 19/21 MTNUS06738EAL92 BARCLAYS 16/21DE000A161VR0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21DE000A161VS8 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21XS1548436556 BMW FIN. NV 17/21 MTNXS0576532054 RABOBK NEDERLD 11/21 MTNXS0576797947 BARCL. BK UK 11/21 MTN