LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Amadeus IT von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 40,50 Euro belassen wurde. Die Pandemie zeige derzeit die strategische Bedeutung von Software und Digitalisierung für Unternehmen eindrücklich auf, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch nach der Sektorrotation im vierten Quartal erschienen die Bewertungen noch immer hoch. Bei Amadeus IT dürften sich längerfristig die zurückgehenden Geschäftsreisen bemerkbar machen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0109067019

