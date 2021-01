Der Goldpreis kam gestern deutlich unter Druck. Auch der Silberpreis geriet in den Abwärtsstrudel. Doch der Schaden, der entstanden ist, hält sich in Grenzen. Im Gegenteil: Es gibt sogar einen positiven Aspekt. Die Minenaktien konnten sich gegen den Trend stemmen und konnten zum Ende hin einen Großteil der Verluste wettmachen. Während GDX und GDXJ noch kleinere Minuszeichen zum Handelsende auswiesen, konnte der HUI sogar ins Plus drehen. Ein ermutigendes Zeichen.Die meisten von Ihnen kennen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...