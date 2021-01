Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stand gestern unter dem Eindruck der Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia, so die Analysten der Helaba.Die 10J-Rendite amerikanischer Staatstitel sei auf 1,05% und damit auf das höchste Niveau seit neun Monaten gestiegen. Diesem deutlichen Renditeanstieg hätten sich Staatsanleihen aus den Kernländern nicht entziehen können. Der Bund-Future habe Verluste verzeichnet und im Tagestief bei 177,02 notiert. So sei die Rendite zehnjähriger Bunds wieder deutlich in Richtung der Marke von -0,5% gestiegen. Am Primärmarkt werde neben Spanien auch Frankreich mit drei Emissionen aktiv. Die 10J-OAT rentiere momentan auf einem Niveau von -0,31%. Die Peripherieländer hätten die Outperformance gegenüber Bunds beibehalten können, sodass sich die 10J-Spreads leicht eingeengt hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...