Einen sehr guten Tag gab es auch für den heimischen Markt, im Feiertagshandel konnte der ATX einen satten Zuwachs von 2,6% erzielen. Kurstreiber waren wie in Europa die Nachrichten bezüglich der Senatswahlen in Georgia, da ein Sieg der beiden demokratischen Kandidaten ein Umsetzen der Pläne des neuen US-Präsidenten deutlich erleichtern würde. Zusätzlich gab die Meldung Auftrieb, dass die EU-Kommission am Mittwoch unmittelbar auf eine ausgesprochene Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA reagiert und den Impfstoff des US-Herstellers Moderna als zweites Vakzin gegen das Coronavirus zugelassen hat, wodurch schneller eine flächendeckende Immunisierung erreicht werden sollte. Zu den einzelnen Titeln gab es auf Grund des Feiertages gestern keine ...

