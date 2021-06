DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group gibt Erweiterungen im Vorstand und im Aufsichtsrat bekannt

Wien (pta008/09.06.2021/08:30) - Der Aufsichtsrat der BAWAG Group hat beschlossen, Guido Jestädt mit Wirkung zum 1. Juli 2021 als weiteres Vorstandsmitglied zu bestellen. Guido Jestädt, derzeit General Counsel, wird die neu geschaffene Funktion des Chief Administrative Officer übernehmen. Er ist seit 2012 bei der BAWAG beschäftigt und hielt in den letzten zehn Jahren zahlreiche Führungspositionen inne. In seiner neuen Funktion wird Guido Jestädt für sämtliche rechtlichen, Compliance- und regulatorischen Angelegenheiten innerhalb des Konzerns verantwortlich zeichnen.

Weiters hat der Aufsichtsrat Gerrit Schneider und Tamara Kapeller als zusätzliche Aufsichtsratsmitglieder nominiert. Gerrit Schneider bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit, nachdem sie über zwei Jahrzehnte bei General Electric beschäftigt war und derzeit als Co-CEO und CFO von Bogner fungiert. Tamara Kapeller ist derzeit als Chief Human Resources Officer und ESG Officer der BAWAG Group tätig. Sie trat 2008 als Senior Legal Counsel der BAWAG bei und hat in den letzten 13 Jahren verschiedene Bereiche innerhalb des Unternehmens geleitet. Sowohl Gerrit Schneider als auch Tamara Kapeller sind österreichische Staatsbürgerinnen. Ihre Bestellung wird dazu beitragen, die Diversität im Aufsichtsrat im Hinblick auf Alter, Nationalität, Geschlecht, beruflichen Hintergrund und Branchenkenntnis weiter zu fördern. Die Nominierungen werden den Aktionären im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

"Meine Aufsichtsratskollegen und ich freuen uns, die Bestellung von Guido Jestädt als Vorstandsmitglied in der Funktion des Chief Administrative Officer bekanntgeben zu können. In Anbetracht des Wachstums unseres Unternehmens und der internationalen Expansion, wollten wir sicherstellen, dass wir konzernweit den erstklassigen Standard im Hinblick auf rechtliche und regulatorische Anforderungen sowie Compliance aufrecht erhalten. Ich freue mich auch besonders über die Nominierung von zwei zusätzlichen Aufsichtsratsmitgliedern. Sowohl Gerrit Schneider als auch Tamara Kapeller werden künftig ihre Fähigkeiten sowie eine Vielfalt von Perspektiven und Erfahrungen in unseren Aufsichtsrat einbringen. Darüber hinaus haben wir beschlossen, auf Ebene des Aufsichtsrats einen ESG-Ausschuss zu bilden, der eng mit dem Vorstand zusammenarbeiten wird. Dadurch möchten wir gewährleisten, dass wir auch in den kommenden Jahren ein verantwortungsvolles, nachhaltiges und profitables Wachstum vorantreiben", kommentierte Egbert Fleischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

"Ich möchte Guido zu seiner Bestellung als Vorstandsmitglied gratulieren. Guido war ein führendes Teammitglied bei der Transformation des Konzerns über das letzte Jahrzehnt hinweg. Er hat den IPO der BAWAG mitbegleitet, die Vereinfachung unserer Konzernstruktur vorangetrieben, war in den letzten drei Jahren als General Counsel Teil des Extended Management Boards und hatte zahlreiche Führungsrollen in unseren Unternehmen in Deutschland inne. Er wird eine Bereicherung für den Vorstand sein und eine wesentliche Rolle dahingehend einnehmen, das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter zu fördern. Ich freue mich auch auf die Möglichkeit mit Gerrit Schneider und Tamara Kapeller zusammenzuarbeiten, sobald ihre Bestellung formal durch die ordentliche Hauptversammlung beschlossen wurde. Beide bringen einen großen Erfahrungsschatz sowie eine Vielfalt von Perspektiven mit und werden es uns ermöglichen, unseren ESG-Fokus weiter zu schärfen", kommentierte CEO Anas Abuzaakouk.

Über die BAWAG Group Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group https://www.bawaggroup.com/IR finden sich weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren. Contact us:

