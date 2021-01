DJ PTA-CMS: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Rekord-Umsatzzahlen 2020

Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052

Berlin (pta003/07.01.2021/08:50) - Rekord-Umsatzzahlen 2020

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften haben 2020 sowohl einen Rekord-Objektumsatz als auch die höchsten Courtageeinnahmen in der Unternehmensgeschichte erzielt.

Insgesamt wurden 1.478 Immobilien für Eur142.748.274 verkauft, das ist eine Steigerung um rd. 42 % gegenüber dem Vorjahr (Eur100.114.439). Zum siebten Mal in Folge wurde damit die Umsatzschwelle von mehr als 100 Millionen Euro Objektumsatz übertroffen.

Die Verkaufsquote aller angebotenen Immobilien stieg um mehr als fünf Prozentpunkte auf 90,5 %.

Die um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Netto-Courtageeinnahmen haben mit rd. Eur12,7 Mio. den Vorjahreswert von rund Eur10,1 Mio. um 26 % übertroffen.

Auch das bisher beste Geschäftsjahr (2007) wurde klar übertroffen. Der jetzt erzielte Objektumsatz von Eur142.748.274 liegt mehr als 13 % über der dem damaligen Spitzenwert von Eur126.004.398 und die bereinigte Nettocourtage übertrifft den Wert von 2007 um rd. 4,7 %.

Im Einzelnen:

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte 257 Immobilien für Eur57.800.300 versteigern.

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG, konnte 362 Immobilien für Eur32.860.350 zuschlagen.

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 189 Immobilien für Eur12.776.860 verkauft.

Die dritte regionale Tochtergesellschaft, die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 104 Objekte für Eur19.572.900 versteigert.

Die Plettner & Brecht Immobilien GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 120 Immobilien für Eur9.964.700 im Auktionsbereich und weitere 18 Objekte für Eur6.450.000 im Maklerbereich veräußert.

Auf den Online-Auktionen der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH wurden 428 Immobilien für Eur3.323.164 verkauft.

Wir verfolgen eine kontinuierliche Dividendenpolitik und haben die erwirtschafteten Gewinne, mit Ausnahme des Vorjahres, im größtmöglichen Maße an unsere Aktionäre ausgeschüttet. Ob angesichts des Umsatzrekords auch die Dividende für 2020 ein neues Höchstniveau erreichen wird, steht noch nicht fest, da zu diesem frühen Zeitpunkt naturgemäß noch keine Erfolgsrechnung stattfinden konnte. Der konkrete Dividendenvorschlag wird nach der Aufsichtsratssitzung im April bekanntgegeben.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTONEN AG Berlin, den 07.01.2021

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 884688-0 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

