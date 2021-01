Die Silberminen-Aktien haben sich in den vergangenen Wochen extrem gut entwickelt. Zahlreiche Papiere wie Fortuna Silver oder auch Endeavour Silver konnten auf neue Hochs steigen. Vor allem die kleineren Werte explodierten geradezu. Jetzt steht will ein neuer Silberkonzern den Sprung an die Börse wagen. Der Konzern kommt mit einer niedrigen Bewertung aber allerlei Vorschusslorbeeren. Aber Achtung: Die Aktie wird nichts für Anleger mit schwachen Nerven sein.Das Projekt liegt in Mexiko. Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...