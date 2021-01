Jeder hatte bestimmt schon einmal diesen Traum. Nämlich regelmäßige Einnahmen zu erhalten, ohne dafür arbeiten gehen zu müssen. Für die meisten geht diese Fiktion allerdings nicht in Erfüllung. Doch einige Anleger haben sich zum Ziel gesetzt, richtige Einkommensinvestoren zu werden und sich dann genau diesen Wunsch zu erfüllen. Aber ganz von allein funktioniert so etwas natürlich nicht. Als Erstes muss selbstverständlich ein gewisses Kapital angespart werden, bevor man auch in dieser Hinsicht richtig ...

