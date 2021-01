Der Aktienkurs von Delivery Hero überzeugt seit Wochen bereits mit einer hohen Outperformance. Diese mündete am Dienstag in ein neues Allzeithoch. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Kurzfristig betrachtet hat sich der Kurs aber heiß gelaufen. Dieser Fakt könnte Anleger zu Gewinnmitnahmen animieren. Was Anleger wissen müssen und welche...

