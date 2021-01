Lange Zeit dominierte Intel mit PC-Mikroprozessoren den Heim- und Bürocomputermarkt. Dort hielten die Kalifornier einst einen Marktanteil von rd. 80%. Doch die Führungsrolle scheint in den vergangenen Jahren mehr und mehr zur Bürde geworden zu sein. Die Anwendungsgebiete und Herausforderungen sind immer vielfältiger und komplexer geworden.Dennoch hielt Intel bisher an der eigenen Produktion fest, während viele Wettbewerber die Fertigung schon längst an asiatische Spezialisten ausgelagert haben. Nun könnte sich die jahrzehntelange Strategie unter dem Performancedruck großer Investoren ändern. Insbesondere der milliardenschwere US-Hedgefonds Third Point drängt den seit einem Jahr im Amt befindlichen ...

