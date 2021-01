Vossloh 0.98% FoxSr (AKTIEOKT): Das riesige Infrastrukturprogramm der US-Demokraten und des neuen demokratischen Präsidenten Biden löste eine Hausse der Eisenbahn-Aktien aus, was auf Vossloh abfärbte. Bei 43 Euro holte sich "Aktien im Schlußverkauf" mit 28% eigentlich einen neuen Best Trade, wenn nicht eine Fehleingabe eines Gewinnes von 92,5% am 11.5.2020 den Best Trade blockiert. Egal: die anderen 17 Best Trades sind Sino, Carrefour, , Coty (- n e u -), Enel, Eni ( - n e u - ), Eutelsat, Hensoldt ( - n e u - ), KSB Vz. ( - ...

