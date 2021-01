DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Schaltbau Holding AG: Führungswechsel im Vorstand



07.01.2021 / 10:30

Schaltbau Holding AG: Führungswechsel im Vorstand - Dr.-Ing. Jürgen Brandes hat planmäßig zum Jahresbeginn 2021 den Vorsitz im Vorstand der Schaltbau Holding AG von Dr.-Ing. Albrecht Köhler übernommen - Mit Dr. Brandes übernimmt ein mit Technologien und Märkten der Schaltbau langjährig vertrauter Ingenieur die Führung - Schaltbau-Gruppe verfolgt weiterhin konsequent den nach abgeschlossener Restrukturierung und strategischer Neupositionierung eingeschlagenen Wachstumspfad - Dank an Herrn Dr.-Ing Albrecht Köhler für seine herausragende Leistung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr.-Ing. Hans Fechner und Nachfolger Dr. Brandes. München, 7. Januar 2021 - Mit Herrn Dr.-Ing. Jürgen Brandes hat zum Jahreswechsel 2021 ein langjähriger und erfolgreicher Manager und Ingenieur den Vorsitz im Vorstand der Schaltbau Holding AG [ISIN: DE000A2NBTL2] übernommen. Er wird die Strategie des profitablen Wachstums in allen vier operativen Segmenten Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS stringent weiterverfolgen, wobei die operative Leistungssteigerung und der sparsame Umgang mit den eingesetzten Ressourcen noch stärker in den Vordergrund treten werden. "Den erfolgreich eingeschlagenen Wachstumspfad werden wir diszipliniert weiterverfolgen. Darüber hinaus wird mein Fokus noch stärker auf den operativen Fähigkeiten der Einzelunternehmen liegen und ich werde dabei insbesondere den sparsamen Umgang mit den eingesetzten Ressourcen sicherstellen", erläutert Dr. Brandes zu seinem Amtsantritt als CEO. "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Schaltbau Holding AG die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu gestalten und damit auch die Arbeitsplätze in Deutschland und in der Welt langfristig zu sichern. Jede unserer vier Geschäftseinheiten ist in ihren jeweiligen Märkten hervorragend positioniert." Seit über 30 Jahren ist Dr. Brandes in Bereichen der Elektrotechnik für industrielle Anwendungen und für den Schienenverkehrssektor als Manager und Ingenieur erfolgreich tätig. "Seit ich Anfang 2018 die Leitung des Unternehmens übernahm, haben wir die Schaltbau Holding AG erfolgreich in eine fokussierte Unternehmensgruppe mit klarer strategischer Ausrichtung für die Zukunft und exzellenten, profitablen Wachstumschancen transformiert", ergänzt Dr. Köhler. "Damit sind die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes gesetzt. Hierfür wünsche ich dem gesamten Vorstand, aber vor allem Herrn Dr. Brandes viel Erfolg." "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich Herrn Dr. Brandes viel Erfolg für seine bevorstehende Amtszeit als Vorstandsvorsitzender und bedanke ich mich bei Herrn Dr. Köhler für seinen außergewöhnlichen Einsatz während seiner schwierigen Amtszeit," fügt Dr.-Ing. Hans Fechner, Vorsitzender des Aufsichtsrats, an. "Damit ist die Schaltbau-Gruppe auch für die Zukunft bestens aufgestellt." Alle vier operativen Tochtergesellschaften der Schaltbau Holding AG verfolgen einen spezifischen Wachstumsplan - basierend auf bedarfsgerechten Innovationen, einer breiten Internationalisierung und auf einer enormen Anstrengung zur Stärkung der jeweiligen Servicekompetenz. Dazu gehört neben dem weiteren Ausbau der starken Marktposition der Pintsch GmbH im Rahmen der Digitalisierung des gesamten Bahnverkehrs insbesondere auch die Übertragung des bestehenden Technologievorsprungs der Schaltbau GmbH auf neue Anwendungsfelder in Industrie und Elektromobilität. Die kontinuierliche Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit der Einzelunternehmen sowie die der sparsame Umgang mit den eingesetzten Ressourcen stellen hierbei kritische Erfolgsfaktoren für das angestrebte profitable Wachstum der Schaltbau-Gruppe dar.

Über die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New Industry.

Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter: https://schaltbaugroup.com/de Kontakt:

Dr. Kai Holtmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



