Waymo-Chef John Krafcik hat die Herausforderungen des autonomen Fahrens unterschätzt. Nun will er bescheidener geworden sein. Der Chef der Google-Schwesterfirma Waymo, John Krafcik, hält die Umsetzung des autonomen Fahrens inzwischen für deutlich schwieriger als noch vor einigen Jahren. "Es ist eine außergewöhnliche Plackerei", sagte Krafcik in einem Interview mit der Financial Times (Paywall) und fügte hinzu: "Ich würde sagen, es ist eine größere Herausforderung, als eine Rakete zu starten und sie in eine Umlaufbahn ...

