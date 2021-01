DJ Veolia informiert Suez über Pläne für öffentliches Übernahmeangebot

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der französische Entsorgungskonzern Veolia Environnement hält unbeirrt an seinem Vorhaben fest, sich den Wettbewerber Suez komplett einzuverleiben. Die Veolia Environnement SA informierte die Suez SA nach eigenen Angaben am Donnerstag detailliert über die Absicht, auch die verbliebenen 70,1 Prozent an dem französischen Konkurrenten im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots übernehmen zu wollen. Dabei will Veolia 18 Euro je Suez-Aktie zahlen.

Veolia hatte im vergangenen Jahr den 29,9-prozentigen Suez-Anteil des französischen Energiekonzerns Engie für ebenfalls 18 Euro je Aktie gekauft und damals bereits angekündigt, Suez vollständig übernehmen zu wollen. Allerdings ist darum ein heftiger Streit entbrannt, der nun vor Gericht ausgetragen wird, da Suez das Ansinnen von Veolia als feindlich einstuft und sich entsprechend dagegen zu Wehr setzt.

Wie Veolia weiter mitteilte, will der Entsorger die Fusion innerhalb der nächsten neun bis 15 Monate über die Bühne bringen. Allerdings könne Veolia kein formelles Übernahmeangebot vorlegen, solange die Suez-Führungsspitze dem im Weg stehe, hieß es.

