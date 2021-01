Stuttgart (ots) - Der Bundesgesundheitsminister beantwortet am Freitag die Fragen von Hörerinnen und Hörern zum Thema Corona-PandemieGibt es neue Erkenntnisse über das Corona-Virus? Wie sieht die Politik die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen? Welche Lehren zieht die Bundesregierung aus den schleppend anlaufenden Impfungen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt sich am Freitag, 8. Januar 2021 live von 10 Uhr bis 11 Uhr bei SWR4 Baden-Württemberg den Fragen der Hörerinnen und Hörern zum Thema Pandemie.Wer eine konkrete Frage rund um das Thema Corona hat, kann sie vorab unter der Telefonnummer 0711 / 92 92 92 92 oder auf der folgenden Internetseite stellen: https://www.swr.de/swr4/tipps/formular-jens-spahn-impfen-gegen-corona-100.html. Bundesminister Jens Spahn ist am morgigen Freitag ab 10 Uhr live aus dem ARD-Hauptstadtstudio bei SWR4 Baden-Württemberg zugeschaltet. Es moderiert Matthias Methner.Fotos: ARD-Foto.deWeitere Informationen: http://swr.li/jens-spahn-swr4-interviewNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4806152