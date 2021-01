Munsbach (www.fondscheck.de) - Der - überraschende - doppelte Sieg der Demokraten beim Kampf um die beiden entscheidenden Senatssitze in Georgia dürfte zu einer gewissen Volatilität am US-Aktienmarkt führen, so Andrea Siviero, Investment Strategist bei ETHENEA Independent Investors.Nach den Präsidentschaftswahlen im November hätten die Märkte positiv auf die Idee eines demokratischen Präsidenten bei einem gespaltenen Kongress reagiert. Diese Konstellation hätte die Biden-Administration daran gehindert, einige der umstrittensten Punkte ihres Programms umzusetzen, wie etwa die Rückgängigmachung von Steuersenkungen für Unternehmen oder die Durchsetzung strengerer Kartellgesetze. Dieses Szenario sei bereits in den Markterwartungen eingepreist gewesen. ...

