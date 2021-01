Probe Metals Inc. veröffentlichte gestern neue Ergebnisse des Bohrprogramms 2020 bei seinem zu 100% eigenen Projekt Val-d'Or East Monique in Quebec. Die letzten 12 Erweiterungsbohrungen zeigen eine Erweiterung entlang des Streichens und in der Tiefe bei den Goldzonen I und M.



Highlights:



? Die Erweiterungsbohrungen der I-Zone lieferten 7,3 g/t Au über 10,4 Meter, 2,9 g/t Au über 17,9 Meter, 2,4 g/t Au über 10 Meter, 1,5 g/t Au über 12,8 Meter und 1,8 g/t über 11,9 Meter. Die Bohrungen fanden 300 Meter südlich des ehemaligen Tagebaus Monique zwischen Oberfläche und 200 Metern vertikaler Tiefe statt.



? Die Erweiterungsbohrungen der Zone M lieferten 2,6 g/t Au über 5 Meter und 2,3 g/t über 8 Meter. Die Bohrungen fanden 700 Meter südöstlich des ehemaligen Tagebaus Monique zwischen Oberfläche und 225 Metern vertikaler Tiefe statt.



? Alle Ergebnisse des Bohrprogramms 2020 werden in die nächste Ressourcenschätzung im ersten Quartal 2021 einfließen.



? Das Winterbohrprogramm 2021 begann gestern mit vier Bohrungen bei Val-D'Or East.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

