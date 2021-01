DJ Steinmeier: Von Trump angestachelter Mob hat Kongress gestürmt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Sturm auf das US-Kapitol scharf verurteilt und vor einer Gefährdung der Demokratie durch Hetze und Lügen auch in Deutschland gewarnt. "Der friedliche Machtwechsel infolge freier Wahlen ist ein Grundstein der Demokratie. Ein bewaffneter Mob, aufgestachelt von einem amtierenden Präsidenten, der diesen Grundstein missachtet, hat gestern den US-Kongress gestürmt", sagte Steinmeier in einem Statement. "Das war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie."

Man habe mit ansehen müssen, wie verwundbar selbst die älteste und mächtigste Demokratie der Welt sei. "Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen, von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze, auch von allerhöchster Stelle", erklärte der Bundespräsident. Es handele sich um eine historische Zäsur für die USA und einen Angriff auf die liberale Demokratie überhaupt.

"Wir sehen die Bilder vom Kapitol, aber wir vergessen nicht, wenn auch in anderer Form und anderer Dimension, jene Bilder, als Gegner der Demokratie die Stufen unseres Reichstages besetzten", erklärte Steinmeier. Deshalb sende er die Botschaft an alle, dass Hass und Hetze, Lügen und Gewalt die Demokratie gefährdeten. "Denken wir daran, gerade in dieser schweren Pandemiezeit, gerade in dem Wahljahr, das jetzt vor uns liegt", mahnte er. "Die Demokratie ist unser kostbarstes Gut." Sie brauche den Respekt vor ihren Regeln und Institutionen. "Unsere Demokratie ist uns wichtiger als all unsere Differenzen", hob der Bundespräsident hervor.

