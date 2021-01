Der amerikanische Versicherer Cigna Corporation (ISIN: US1255231003, NYSE: CI) gab am Mittwoch erstmals eine vierteljährliche Dividende von 1,00 US-Dollar bekannt. Die Zahlung erfolgt am 25. März 2021 (Record day: 10. März 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 4,00 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 209,43 US-Dollar (Stand: 6. Januar 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,91 Prozent. ...

