Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Newton Investment Management, eine Gesellschaft unter dem Dach von BNY Mellon Investment Management, hat Euan Munro zum Chief Executive Officer ernannt, wie der aktuellen Pressemeldung von 06.01.2021 zu entnehmen ist.Die Berufung muss noch von der britischen Finanzaufsicht FCA bestätigt werden. Munro wird seine Tätigkeit bei Newton am 23. Juni 2021 beginnen und an Hanneke Smits, CEO von BNY Mellon Investment Management, berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...