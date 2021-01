Seit Anfang August 2020 befindet sich die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9; WKN: A0DJ6J) in einer steilen Aufwärtsbewegung, die den Anteilschein über die Marke von 60 Euro getrieben hat. Im Rahmen der jüngsten Rallye hat der Titel sogar mittlerweile das Zwischenhoch aus Mai 2018 überschritten, was damals bei 63,15 Euro markiert wurde. Sollte der Anteilschein die Widerstandszone nachhaltig überwinden, so wäre aus technischer Sicht ein noch deutlich stärkerer Kursanstieg möglich, da sich der nächste Haltebereich erst im Bereich des alten Allzeithochs bei 106 Euro befindet.Aus fundamentaler Sicht gibt es gleich mehrere Gründe, welche die jüngste Kursrallye zumindest teilweise rechtfertigen. So konnte die Firma aus Niestetal bei Kassel unter anderem am 12.11.2020 gute Neunmonatszahlen vorweisen. Demnach steigerten die Nordhessen die Gesamtleistung bei den verkauften Wechselrichtern auf 10,7 GW nach 7,5 GW im Vorjahr. Zeitgleich stiegen die Erlöse von 631 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 774 Millionen Euro. Zwar fiel das Konzernergebnis mit 9 Millionen Euro noch verhalten aus, dennoch ist auch beim Reingewinn ein deutlicher Aufwärtstrend für SMA Solar erkennbar.

