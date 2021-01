++ Europäische Märkte eröffnen höher, schwanken jedoch später ++ DE30 stoppt Anstieg vor 14.000 Punkten ++ Delivery Hero will 9,44 Mio. neue Aktien verkaufen ++ Die europäischen Aktienindizes sind am Donnerstag mit großen bullischen Kurslücken in den Kassahandel gestartet. Der Handelsbeginn verlief jedoch recht volatil, wobei der DE30 in einer Spanne von 90 Punkten pendelte. Der US-Kongress ...

