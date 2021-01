Heute haben wir die bereits 750. Ausgabe des gabb , es gibt nun auch im Börsenbrief die erste Umstellung in Richtung Private Investor Relations (PIR, http://www.boerse-social.com/private-investor-relations ). So zeigen wir im gabb künftig die Kurse unserer PIR-Partner auf den vorderen Seiten an, das neue Depot bei dad.at ist ja schon aktiv und gut angelaufen. Das ist ein feines Omen. Schön ist auch, dass der ATX zum gabb #750 erstmals seit 26.2.2020 über der Marke von 2900 Punkten liegt. Neu ab heute ist die stets aktuelle Zeile im Versendemail des gabb zum Versendezeitpunkt, hier ein Beispiel von einer Testsendung:"Um 10:38 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 2894 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.18% auf 27.88 Euro, dahinter ...

