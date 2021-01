Die Wiener Börse ist am Dienstag fester in den Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,75 Prozent auf 3.012,95 Punkte. Er stieg damit erstmals seit Ende Februar des vergangenen Jahres wieder über die Marke von 3.000 Punkten.Im Zuge der Coronakrise war das wichtigste heimische Börsenbarometer massiv unter Druck geraten und hatte am 18. März 2020 bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...