Nordex: US-Markt sorgt für noch mehr Fantasien

In den vergangenen Jahren hatte Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) mit rückläufigen Förderungen für Windenergieanlagen und zuletzt natürlich mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Doch nun scheint der Windturbinenhersteller zu alter Stärke zurückfinden zu können.

Neuer Auftrag aus Finnland

Zu den jüngsten Erfolgsmeldungen gehört ein Ende Dezember 2020 eingetüteter Auftrag für Anlagen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie. In diesem Fall hat die wpd AG, die Windparks on- und offshore sowie Solarparks entwickelt und betreibt, bei Nordex 33 Turbinen für das 188-MW-Projekt "Karhunnevankangas" in Finnland bestellt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Anlagen über den Zeitraum von 15 Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.

