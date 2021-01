Euroswitch-Portfoliomanager Thomas Böckelmann: "Weltwirtschaftsleistungseinbrüche 2020 können nicht allein 2021 kompensiert werden" "Die in Folge der Pandemie bereitgestellten Gelder betragen bereits heute ein Mehrfaches der Gesamthilfen nach der Finanzkrise in 2008. Am politischen Willen mangelt es also nicht - dennoch steht der echte Stresstest für die reale Wirtschaft in 2021 erst noch bevor", so Thomas Böckelmann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...