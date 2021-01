Dem Batteriehersteller Samsung SDI ist ein starker Jahresstart geglückt. So gibt es positive Entwicklungen bei Elektroauto-Programmen der Kunden Hyundai oder Volkswagen. Und auch der besonders wichtige Abnehmer prismatischer Batteriezellen von Samsung SDI, BMW, überraschte in diesen Tagen: CEO Oliver Zipse sagte in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen: "Wir erhöhen jetzt noch einmal deutlich die Elektro-Schlagzahl." 2021 bis 2023 werde BMW "zusätzlich eine viertel Million mehr Elektro-Autos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...