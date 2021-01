Eine interaktive Karte visualisiert jetzt den Fortschritt bei den Covid-19-Impfungen in Deutschland. Auf dem Dashboard lässt sich etwa auch die Impf-Inzidenz nach Bundesland ablesen. Die Impfung gegen das Coronavirus ist hierzulande recht chaotisch gestartet. Insbesondere Gesundheitsminister Jens Spahn steht wegen der Planung und Beschaffung des Impfstoffs derzeit in der Kritik. Wie es mit den Covid-19-Impfungen in Deutschland vorangeht, lässt sich jetzt auf einem von der auf geographische Informationssysteme spezialisierten Firma Esri ablesen. Impffortschritt tagesaktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...