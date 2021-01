Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte haben zuletzt trotz Corona und anderer Probleme einen Bestwert nach dem anderen markiert. Michael Proffe geht davon aus, dass auch 2021 ein starkes Börsenjahr wird und dass gerade die Megatrends profitieren. In der heutigen Sendung blickt der Trendfolger auf Mercadolibre und United Rental. Mercadolibre hat an der Börse längst das eigene Vorbild Ebay überflügelt und ist mittlerweile das größte E-Commerce-Unternehmen im lateinamerikanischen Raum. United Rental wiederum dürfte nach Proffes Meinung von der aktuellen Lage in den USA profitieren.