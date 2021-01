Canopy, Aurora, Tilray, Aphria - die Schwergewichte der Cannabisindustrie reagieren mit kräftigen Kurssprüngen auf die neuen Machtverhältnisse in Washington.

Bei der Stichwahl um zwei Senatssitze im Bundesstaat Georgia konnten sich die beiden demokratischen Herausforderer durchsetzen. Mit einer knappen Mehrheit im Rücken erhöht sich der Handlungsspielraum des designierten Präsidenten Joe Biden für Reformen und Gesetzesvorhaben erheblich.

Die Cannabisindustrie schielt dabei besonders auf eine bundesweite Legalisierung von Marihuana. Während viele Bundesstaaten schon mit eigenen Legalisierungsinitiativen voran geprescht sind, dürfte ein bundesweites Gesetz der Industrie nochmals den Rücken stärken. Dadurch würde Cannabis-Unternehmen unter anderem der Zugang zu Bankgeschäften ermöglicht.

Diese Woche wurde bekannt, dass Biden den Juristen Merrick Garland als Justizminister nominieren will. Der Bundesrichter würde damit zu einem der wichtigsten Minister der neuen US-Regierung werden. Cannabisbranchen-Insider reagierten vorsichtig optimistisch auf die Personalie. "Merrick Garlands Position zu Cannabis ist eine gewisse Unbekannte. Doch er hat in der Vergangenheit die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Cannabispolitik angemessen berücksichtigt", sagte Morgan Fox, ein Sprecher der National Cannabis Industry Association, gegenüber US-Medien.

Ein weiterer Kandidat für Bidens Kabinett, der mögliche Gesundheitsminister Xavier Becerra, gilt als Befürworter einer Cannabis-Legalisierung. "Der anhaltende Ausschluss der lizenzierten Cannabisindustrie aus dem föderalen Bankensystem ist untragbar - und unklug", sagte Becerra im vergangenen Jahr.

Auch Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris hatte im Wahlkampf betont, sich für eine Legalisierung von Cannabis einsetzen zu wollen. Harris brachte 2019 bereits die Legalisierungsinitiative "Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act" auf dem Weg.

Die positiven Signale aus Washington zeigen in der Branche bereits Wirkung und machen Anleger neugierig. Investment-Experten betonen jedoch, dass es gerade in dem noch jungen und schnell wachsenden Cannabis-Sektor auf die richtige Auswahl an Werten ankommt.

Der GF Global Cannabis Opportunity Fund investiert abseits der großen Börsenlieblinge in einen aktiv gemanagten Korb von aussichtsreichen Cannabis- und Psychedelika-Aktien. "Eine ausgeklügelte Risikostreuung ist in diesem noch jungen Anlagesektor unseres Erachtens das A und O", so Fondsmanager Carsten Ringler. Als erster Publikumsfonds seiner Art bietet er mit 20-50 breit diversifizierten Werten eine gute Gelegenheit für Anleger, von dem unterliegenden Trend der Branche zu profitieren.

Auch Ringler spürt nach den US-Wahlen eine neue Dynamik. "Die Chancen für eine Abstimmung zur kompletten Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene in den USA dürften nun deutlich steigen. Somit könnten nun Gesetze wie zum Beispiel der MORE Act schneller verabschiedet werden."

Ringler sieht deshalb weiteres Wachstumspotenzial für die Branche und auch für den GF Global Cannabis Opportunity Fund. "Das Wachstum im Sektor sollte sich deutlich beschleunigen und sich für gut aufgestellte Multi-State-Operators (MSO) sehr positiv auswirken. MSO's stellen eine wichtige Kernsäule in unserer Asset Allokation dar."

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

