DGAP-News: CBD Global Sciences, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die neue Website von Dog dem Kopfgeldjäger startet den Verkauf der CBD-Produkte von CBD Global Sciences



07.01.2021 / 13:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die neue Website von Dog dem Kopfgeldjäger startet den Verkauf der CBD-Produkte von CBD Global Sciences Denver (Colorado) über NewMediaWire -- CBD Global Sciences, Inc. (OTC: CBDNF) (CSE: CBDN) (Frankfurt: GS3), "CBD Global" oder die "Gesellschaft") verkündete heute den Start der neuen CBD-Produktlinie "Dog Unleashed CBD" und der neuen Website www.dogunleashedcbd.com. Dog der Kopfgeldjäger und CBD Global Sciences haben sich zusammengetan, um eine neue CBD-Marke namens ,Dog Unleashed CBD' zu kreieren. Diese enthält eine umfassende Produktreihe an CBD-Produkten, die im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes Heilung für verschiedene körperliche Beschwerden und Leiden versprechen. Dog Unleashed CBD wird zunächst unter www.dogunleashedcbd.com, einer Internetplattform, erhältlich sein. Der Produktstart wurde zeitlich mit dem Start seines Reality-TV-Dokudramas ,Dog Unleashed' abgestimmt, das auf App-Abonnement-Basis ausgestrahlt und online gestreamt wird. Das anfängliche Sortiment wird 12 verschiedene Artikel mit Schwerpunkt auf Tinkturen in verschiedenen Geschmacksrichtungen enthalten, die in drei verschiedenen Formen (1000 mg, 2000 mg und 3500 mg) angeboten werden. Zusätzlich zu den Tinkturen wird Dog sowohl Lotions als auch Salben anbieten. Die Basis sämtlicher 12 Artikel ist ein Full Spectrum CBD-Öl, das im Labor auf Qualität und Wirkung getestet wurde. Alle Produkte erfüllen die gesetzlichen Auflagen auf einzel- und bundesstaatlicher Ebene eines Gehalts von nicht mehr als 0,3 % Delta-9-Tetrahydrocannabinol und dürfen in sämtlichen 50 Bundesstaaten der USA vertrieben werden. Die Gesellschaft wird das Produktangebot in den kommenden beiden Quartalen des Jahres 2021 mit CBD-Süßwaren und einer Produktlinie mit Energydrinks in verschiedenen Geschmacksrichtungen erweitern. Zusätzlich zum Online-Verkauf wird Dog Unleashed CBD in Zusammenarbeit mit New Age Beverage über deren Vertriebskanäle abgesetzt, die derzeit über 5.000 belieferte Läden umfassen. Dog der Kopfgeldjäger (Duane Chapman) hat bereits begonnen, seine über 6 Millionen Follower auf verschiedenen Social-Media-Plattformen einzuladen, sich für die Ausstrahlung seiner neuen Staffel zu registrieren. Duane ,Dog' Chapman erklärte: "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin, die Möglichkeit zu haben, diese Produkte auf den Markt zu bringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit CBD Global Sciences. Diese Produktlinie hilft mir bei der Bekämpfung von Schmerz und Stress, und die Tatsache, dass das Produkt nicht in einem Labor hergestellt, sondern natürlich auf einem Feld angebaut wird, ist mir sehr wichtig." Brad Wyatt, CEO von CBD Global Sciences, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, mit Dog und Francie bei diesem CBD-Projekt zusammenarbeiten zu können. Im letzten Jahr habe ich Dog in Aktion gesehen. Ich kann Ihnen versichern, dass ihm seine Fans sehr am Herzen liegen und er anderen helfen möchte, sich mit einem natürlichen Produkt wie CBD besser zu fühlen." ÜBER DOG UNLEASHED und DOG UNLEASHED CBD Dog Unleashed (Sendestart im 2. Quartal 2021) ist die bisher vierte Show von und mit Dog. Die Show ist nun per Online-Streaming oder über ein Abonnement verfügbar. Bei einem Testlauf zur Ermittlung möglicher Zuschauerzahlen erzielte Dog über 30.000 neue Abonnenten mit nur zwei Instagram-Posts über die neue Show (gehen Sie zum Abonnieren auf www.dogunleashed.com). Es wird erwartet, dass die Zuschauerzahl für die neue Show alle bisherigen Rekorde brechen wird. Frühere Shows haben auf drei verschiedenen Sendern (A&E, CMT und WGN) Zuschauerrekorde gebrochen, wobei er immer noch den Rekord für die Show mit den meisten Zuschauern in den letzten 15 Jahren hält. Die Promotioninterviews sowohl für das bevorstehende Dokudrama als auch für Dog Unleashed CBD haben bereits begonnen und werden mit mehreren US-amerikanischen Tagesshows, darunter Dr. Oz, Ellen, Tamron Hill und Entertainment Tonight, und mehreren verbundenen Unternehmen des Senders Fox fortgesetzt. Aufgrund der COVID-19-Situation werden die meisten Interviews virtuell und über verschiedene Social-Media-Plattform geführt. ÜBER CBD GLOBAL SCIENCES INC. Die CBD Global Sciences, Inc. ist ein vertikal integrierter Hersteller von hanfbasiertem CBD sowie ein Branding-Anlagevehikel mit derzeit zwei eigenen Produktkategorien, die unter den Namen AETHICS (www.aethics.com) bzw. CANNAOIL (www.cannaoilshop.com) angeboten werden. Dazu gehören CBD-Öltinkturen (Flüssigprodukte), CBD-Kapseln, CBD zur äußeren Anwendung, feuchtigkeitsspendende Produkte und Süßwaren. Die hanfbasierten CBD-Extrakte von CBD Global Sciences sind über ausgewählte Vertriebshändler, in Läden und online erhältlich. CBD Global Sciences führt über ihre 100%ige Tochter, Strasburg Pharms, einen Landwirtschaftsbetrieb in Colorado. Dort wird Hanf auf unbehandelten Böden mit natürlichen Nährstoffen angebaut und ausschließlich mit Wasser der Region sowie Sonne versorgt. Beim Anbau kommen KEINE Pestizide oder Chemikalien zum Einsatz. Unsere Pflanzen sind handverlesen und werden fortlaufend gepflegt, um das beste Cannaboidprofil und einen extrem hohen CBD-Gehalt zu garantieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Bruce Nurse, Investor Relations, unter der Telefonnummer (888) 401-2239 bzw. per E-Mail an: info@cbdglobalsciences.com. DIESE PRESSEMITTELUNG WURDE WEDER VON DER KANADISCHEN BÖRSE NOCH VON DEREN REGULIERUNGSBEHÖRDEN ÜBERPRÜFT UND DIESE ÜBERNEHMEN FOLGLICH KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DEREN RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT. HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Angaben" gemäß der Wertpapiergesetzgebung Kanadas. Zu zukunftsgerichteten Angaben gehören u. a. Angaben über zukünftige Entwicklungen sowie über das Geschäft und den Betrieb der Gesellschaft nach deren Notierung an der CSE. Zukunftsgerichtete Angaben basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen die, obgleich sie als angemessen gelten, trotzdem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Angaben ausdrücklich oder stillschweigend enthalten sind. Zu solchen Faktoren gehören u. a. allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unwägbarkeiten und die Nichterteilung bzw. verzögerte Erteilung von Genehmigungen des Vorstands, der Gesellschafter oder Regulierungsbehörden. Das Publikum sollte sich nicht ausschließlich auf diese zukunftsgerichteten Angaben verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Angaben, weder auf Grundlage neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise, außer sofern dies gesetzlich erforderlich ist.

07.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de