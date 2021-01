Der Hauskauf und Verkauf kann gerade für Privatpersonen eine sehr teure und aufwändige Sache sein. Über einen Makler ist es teuer und auch dort muss man auf viele fremde Menschen in sein Haus lassen und weiß nicht für welchen Preis und wann man genau verkauft. Opendoor möchte dieses Problem lössen, indem sie ähnlich wie wirkaufendeinauto.de einem das Haus sofort zum Wunschtermin abkaufen. Dadurch kann man Umzug besser planen und hat auch mehr Planungssicherheit. Opendoor will dann teurer verkaufen, was natürlich auch kein einfaches Geschäftsmodell ist. Mehr gibt es dazu im folgenden Video: ...

