Schach ist nicht zuletzt dank der erfolgreichen Netflix Serie Damen Gambit in aller Munde. Aber auch schon vor Corona hat sich Schach digitalisiert, da dieses Spiel bei fast allen Altersgruppen ankommt und eine gute Reputation genießt. Um von diesem Wachstum zu profitieren, kann man nun auf eine besondere Aktie setzten, bei der auch der Weltmeister Magnus Carlsen involviert ist, der den Sport populärer und zugänglicher machen möchte. Matthias als Schachspieler stellt in diesem kurzweiligen Interview die Idee vor, die es auch u.a. in mein Wikifolio Nebenwerte Europa geschafft hat. ...

