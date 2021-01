Der einst hochgelobte Ersatzfleischhersteller Beyond Meat ist an der Börse in Ungnade gefallen. Seit dem Verlaufshoch bei 197,50 Dollar im Oktober hat die Aktie 40 Prozent an Wert verloren. Nach dem Minus von sieben Prozent am Mittwoch hat sich das Chartbild noch einmal deutlich eingetrübt. Die Branche hat ein Preisproblem.Impossible Foods senkt die Preise - und verdirbt den Beyond-Meat-Aktionären den Appetit. Der Wettbewerber kündigte am Mittwoch an, seine Patties künftig für 15 Prozent weniger ...

