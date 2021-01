NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Fokus der bald beginnenden Berichtssaison im europäischen Energiesektor dürfte auf den Ausblicken für 2021 liegen, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe die Chance auf positive Überraschungen durch RWE und EDF./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

RWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de