BEIJING (IT-Times) - Chinesische Unternehmen wie Alibaba und Baidu, die in den USA gelistet sind, haben bereits eine Zweitnotierung in Hongkong oder China vollzogen oder erwägen dies. Nun will auch Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU), der größte Suchmaschinendienst in China, die eigenen Aktien an einer weiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...