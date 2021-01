Gute News gab es bei Cartier Resources noch vor dem Jahreswechsel. Nun legt auch die Aktie den Vorwärtsgang ein und markiert zu Jahresbeginn den höchsten Stand seit 2017. Das neue Jahr dürfte ebenfalls mit guten Unternehmensnachrichten beginnen.

Aktie markiert neues 3,5-Jahreshoch

Am Dienstagabend schloss die Aktie von Cartier Resources (0,31 CAD | 0,21 Euro; CA1467721082) den Handel an der Heimatbörse in Toronto bei 0,33 CAD das Stück ab. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2017 und entspricht einem Plus von mehr als 50 Prozent in den vergangenen drei Monaten. Das starke Kaufinteresse dürfte mit zwei Nachrichten zu tun haben. Zum einen hat Cartier vor Weihnachten die erste Ressourcenschätzung für sein zweites Goldprojekt Benoist vorgelegt (mehr hier). Somit hat man nun zwei Pfeile im Köcher.

Warten auf das Ressourcenaupdate

Zum anderen dürften die Investoren mit Vorfreude auf das nächste Ressourcenupdate für das Flaggschiff-Projekt Chimo-Mine ...

