Die Ölpreise tendieren im Bereich ihres erreichten 10-Monats-Hochs seitwärts. Rohöl (Brent) kostet am Donnerstag unverändert 54 Dollar je Barrel, was dem höchsten Stand seit Ende Februar 2020 entspricht. Die Heizölpreise Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen sich entsprechend der geringen Weltmarktbewegung ebenfalls kaum verändert. Die Nachfrage bleibt äußerst schwach und erreichte in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...