Die jüngsten Kurssprünge bei der Wirecard-Aktie haben bei Zockern nochmal Hoffnung aufkommen lassen. Zeitweise zuckte die Aktie bis auf 1,84 Euro hoch. Wer am Dienstag zu diesem Kurs kaufte, hat seinen Einsatz nun mehr als halbiert: Wirecard notiert am Mittag einen Euro tiefer - bei 84 Cent. Schon am Freitag muss sich der einstige DAX-Wert vom Xetra-Handel verabschieden. Zu Jahresbeginn war neuer Schwung in den Kurs gekommen. Bei hohen Umsätzen verdreifachte sich die Wirecard-Aktie vorübergehend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...