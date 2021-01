Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist zum Jahresende 2020 auf 216,9 Tonnen angestiegen. Damit nahm der Bestand im Jahresverlauf um 13,7 Tonnen zu. Anfang Januar 2020 waren noch 203,2 Tonnen Gold im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere eingelagert. Xetra-Gold ist damit weiter das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa.Der Goldbestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Anteilschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold betrug zum Jahresende 2020 10,7 Milliarden Euro."Wir haben 2020 erneut Rekordbestände bei Xetra-Gold erzielt. Der Höhepunkt wurde im Sommer erreicht, getrieben durch die hohe Unsicherheit infolge der Pandemie", sagt Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, der Emittentin von Xetra-Gold. "Hier hat sich klar gezeigt: In unsicheren Zeiten suchen Anleger einen sicheren Hafen, der ihr Kapital vor Wertverlust schützt. Da steht Gold seit jeher hoch im Kurs. Die Entwicklung im vergangenen Jahr zeigt auch, dass sich Gold als eigene Anlageklasse etabliert hat - nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch bei Vermögensverwaltern, Family Offices und Privatanlegern", so Orben.

