Bis Mitte letzten Jahres befand sich der Platin-Future noch in einem intakten Abwärtstrend und wies im Bereich von 755,00 US-Dollar einen potenziellen Boden auf. Coronabedingt ging es allerdings auf ein Verlaufstief von 576,87 US-Dollar weiter runter, von diesem Niveau konnte sich das Metall jedoch recht schnell erholen und stieg zurück in die vorausgegangene Handelsspanne zwischen 755,00 und 1.030 US-Dollar wieder an. Im Sommer abgelaufenen Jahres gelang schließlich der Anstieg über einen langfristigen Aufwärtstrend, Ende selben Jahres konnte sogar das Widerstandsband um 1.030 US-Dollar geknackt werden. Damit liegt eine mittelfristige Signallage vor, die für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden kann.

Im Rallyemodus

Solange die Aufwärtsdynamik anhält, kann oberhalb ...

