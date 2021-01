Der Entsorger Knettenbrech + Gurdulic hat eine Beteiligung an der Duisburger RHD Entsorgung erworben. Die zum Jahresbeginn bekannt gegebene Beteiligung ermögliche den Ausbau zusätzlicher Geschäftsfelder in den Regionen Ruhr und Niederrhein. Zur genauen Höhe des Beteiligungserwerbs wollte sich das Unternehmen noch nicht äußern. Allerdings sei geplant, die Anteile in der kommenden Zeit noch zu erhöhen. ...

