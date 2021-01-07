Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 07.01.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 651 internationalen Medien
Aktienchance: Ist das die größte neue Wette für 2021!? Vom (noch-) Pennystock zum Milliardenkonzern!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1T79H ISIN: CA2704101039 Ticker-Symbol: EA1 
Tradegate
06.01.21
19:28 Uhr
0,221 Euro
+0,039
+21,10 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EAST AFRICA METALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EAST AFRICA METALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2270,23615:21
0,2260,23011:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EAST AFRICA METALS
EAST AFRICA METALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EAST AFRICA METALS INC0,221+21,10 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.