DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 DUL US02043Q1076 07.01.2021 13:30 CET
START RESTART AUCTION: 13:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:40
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ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 DUL US02043Q1076 07.01.2021 13:30 CET
START RESTART AUCTION: 13:30
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:40
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