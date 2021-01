Bisher hatte es lediglich Notfallzulassungen in den USA, Kanada und Israel gegeben. Die MODERNA-Aktie hatte sich von Anfang November bis Anfang Dezember fast verdreifacht, gefolgt von einer Korrektur um rund 40 %. Für 2021 setzen Analysten den sechszehnfachen Umsatz an, das wären rund 8 Mrd. $, sowie 4 Mrd. $ Gewinn. Wann sich ein Kauf anbietet, siehe heutige Bernecker-Daily.



