Bitcoin steht in den Startlöchern direkt weiter zu steigen, wir bereiten uns mit einer weiteren Position in BTC auf die nächste Eskalationsstufe vor. Wie spannen wir den Bogen zur Headline und was macht Ethereum? Der Begriff stammt ursprünglich aus dem indischen und wurde in der Kolonialzeit "eingeenglischt". Er bezeichnet eine unaufhaltsame Kraft, die alles vernichtet was ihr im Wege steht. Abgeleitet wird der Begriff vom Gott Jagannatha, zu dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...