Seit der Aufnahme in den MDAX kennt die Aktie von Siemens Energy nur noch den Weg nach oben. Am Donnerstag setzt sich dieser Aufwärtstrend fort. Schwung verleiht dem Energietechnikkonzern eine positive Analystenstudie. So weit aus dem Fenster wie die Bank of America hat sich bislang noch niemand gelehnt.2021 werde für Siemens Energy ein Schlüsseljahr, so BofA-Analyst Alexander Virgo. Durch die Beteiligung an Siemens Gamesa profitiere der Konzern vom schnell wachsenden Windkraftgeschäft. Virgo schraubte ...

