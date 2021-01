Der mögliche Sieg der Demokraten bei der US-Senatswahl in Georgia liess den Dow Jones gestern auf ein neues Rekordhoch steigen. Er durchbrach erstmalig die 31.000 Punkte-Marke. Nach den Ausschreitung am US-Kapitol kam der Leitindex wieder etwas zurück. Bei den Einzelthemen geht es heute um Nvidia, Beyond Meat, Alibaba, Baidu, Twitter, T-Mobile US, CureVac und 3D Systems. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.